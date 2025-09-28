Є низка випадків, коли право на отримання грошової допомоги для ВПО у Сумській області та інших регіонах може бути втрачено.

Державна програма грошової допомоги для ВПО у Сумській області та інших регіонах продовжить свою дію до кінця лютого 2026 року, повідомляє Politeka.net.

Як повідомили ГО «ВПО України», уряд не лише подовжив термін дії програми, а й розширив перелік осіб, які мають право на отримання підтримки. Водночас деякі категорії внутрішньо переміщених осіб можуть втратити право на виплати, якщо не дотримуватимуться встановлених правил.

Громадяни, які вже отримували фінансову підтримку раніше, можуть бути спокійними — їм не потрібно подавати нові заяви чи проходити додаткові процедури. Виплати для таких осіб буде автоматично продовжено ще на один шестимісячний період. Такий підхід дозволяє уникнути зайвої бюрократії та гарантує безперервність допомоги для тих, хто й надалі її потребує.

Проте є низка випадків, коли право на отримання грошової допомоги для ВПО у Сумській області та інших регіонах може бути втрачено. Передусім це стосується тих громадян, які тривалий час перебувають за межами України. У таких ситуаціях держава вважає, що людина не потребує внутрішньої підтримки, оскільки фактично не проживає на території країни. Також право на виплати можуть втратити особи, які здають в оренду власне житло, зокрема й те, що знаходиться на територіях активних чи потенційних бойових дій. Ця норма запроваджена для запобігання зловживанням і спрямована на те, щоб державна підтримка надавалася саме тим, хто дійсно її потребує.

Щоб уникнути ризику припинення виплат, внутрішньо переміщеним особам рекомендують своєчасно оновлювати свої дані у відповідному державному реєстрі та підтверджувати фактичне місце проживання. Зробити це можна як особисто через органи соціального захисту, так і за допомогою сучасних електронних сервісів, що значно спрощує процес і економить час.

Варто зазначити, що нова редакція програми розширює перелік осіб, які можуть претендувати на грошову допомогу для ВПО у Сумській області та інших регіонах України.

Відтепер право на отримання допомоги матимуть військовослужбовці, правоохоронці та представники інших служб, які перебувають на обліку як внутрішньо переміщені особи та проходять лікування чи реабілітацію після поранень або травм, отриманих під час бойових дій. Це рішення стало важливим кроком назустріч тим, хто ризикував власним життям, захищаючи країну.

Також право на допомогу отримають непрацюючі працездатні громадяни, які стануть на облік у центрі зайнятості або розпочнуть трудову діяльність.

