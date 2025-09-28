Прогноз погоди на тиждень з 29 вересня по 5 жовтня в Запоріжжі обіцяє прихід справжньої осінньої пори.

Прогноз погоди на тиждень з 29 вересня по 5 жовтня в Запоріжжі зробили синоптики та розповіли, чого варто очікувати, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики склали прогноз погоди на тиждень з 29 вересня по 5 жовтня в Запоріжжі. Розпочнеться все зі прохолодної пори. У понеділок 29-ого числа: ясна пора протримається зовсім недовго в ранковий час, а вже вдень небо вкриється хмарами. Без опадів. Максимальна температура повітря сягне +19°C.

Якщо у цей день на вулиці можна побачити багато павутини, а шпаки не поспішають відлітати – осінь чекає сухою і "затяжною". Чим тепліше і сухіше буде, тим пізніше настане зима.

У вівторок, 30.09: повітря прогріється до +13°C. Сонце в цей день рідко з'являтиметься з-за хмар. Без опадів.

Середа, 1.10: ввечері на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою. Ранковий дрібний дощ закінчиться ближче до середини дня. Більше дождів не очікується. Температурні коливання — від +7 до +14°C.

Четвер, 2 жовтня: на нас чекає ясна доба. Опади не прогнозуються. Впродовж дня температура триматиметься в межах +8…+16°C.

У п’ятницю, 3.10: хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Без дождів. Температура повітря триматиметься в межах +9…+17°C.

Субота, 4.10: ранок буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Дождів не прогнозується. Температура коливатиметься від +10 до +18°C.

У неділю 5.10: очікується похмура доба, вранці можливе невелике прояснення, але безхмарним небо буде недовго. Без опадів. Температурні показники — від +11 до +18°C. Отже, прогноз погоди на тиждень з 29 вересня по 5 жовтня в Запоріжжі обіцяє контрасну пору, проте без сильного холоду.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на ЖКХ з 1 жовтня у Запорізькій області: кому доведеться викласти більше грошей.

Також Politeka повідомляла, Доплати для пенсіонерів у Запорізькій області: хто зможе отримувати понад 2000 гривень щомісяця.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комуналку з 1 жовтня в Запорізькій області: хто з українців заплатить більше восени.