Прогноз погоды в Харькове на 10 дней показывает, что большинство дней будут сухими.

Прогноз погоды в Харькове на 10 дней свидетельствует о резких изменениях температуры и разных путях воздушных потоков с 14 по 24 августа, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет сайт Метеофор .

15 августа ожидается +26°C, направление воздуха - северное, осадков не будет. 16-го столбик термометра опустится до +14°C, ветер северо-западный, скорость 6 м/с, без дождя. 17 августа прогнозируют +24°C, порывы 9 м/с, осадков нет. 18 числа должно прогреться до +13°C, ветер западный. 19-го ожидается +27°C, скорость воздуха 9 м/с, без осадков.

20 числа температура +14°C, вектор воздуха западный, порывы 8 м/с, без дождя. 21 августа прогнозируют +30°C, потоки северо-западные, скорость 4 м/с, осадков не ожидается. 22-го прогреется до +15°C, ветер северо-западный, скорость 6 м/с, возможен небольшой дождь 0,2 мм. 23 числа температура +26°C, вектор западный, порывы 5 м/с.

24 будет +16°C, потоки северо-западного направления. В течение этого периода порывы были умеренными, осадки почти отсутствовали, только 20 и 22 числа небольшой дождь 0,1-0,2 мм. Вектор воздушных потоков меняется, что свидетельствует о разнообразии погодных условий.

Эти данные помогут харьковчанам планировать активность на открытом воздухе. Прогноз погоды в Харькове на 10 дней показывает, что большинство дней будет сухим, температура будет колебаться от +13 до +30°C.

К слову, прогноз публикуался и для Днепра . Он показывает солнечный, теплый и стабильный период.

Благодаря синоптикам украинцы, проживающие в этом городе, имеют возможность спланировать свое время во дворе заранее.

