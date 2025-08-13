В умовах кризи дефіцит продуктів у Дніпропетровській області відчутно впливає на наявність товарів на полицях магазинів.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області посилюється на фоні зникнення з торговельних мереж популярних видів риби, таких як щука та товстолобик, повідомляє Politeka.

Іхтіолог Інституту зоології ім. Шмальгауза НАН України Юлія Куцоконь пояснила, що причиною нинішньої складної ситуації став обвал рибної галузі. Важливим фактором стало знищення Каховського водосховища, наслідки якого призвели до критичного скорочення вилову у багатьох водоймах.

Фахівець додала, що воєнний стан суттєво ускладнив промисловий вилов через заборони, бюрократичні перепони, замінування територій і втрату доступу до традиційних місць вилову. Значна частина водойм сьогодні або висушена, або недоступна, що робить риболовлю на цих ділянках неможливою. Це безпосередньо впливає на роздрібну торгівлю, де асортимент скоротився.

За даними супермаркетів, товстолобик у мережі "Сільпо" коштує 111 грн за кілограм, а у Varus — 180 грн. Щука стала менш доступною: у багатьох торгових точках її відсутність є нормою, а там, де вона є, ціна перевищує 190 грн за кілограм.

Фахівці зазначають, що стабільність постачання залишається під великим питанням, а у найближчі місяці покращення ситуації малоймовірне. Наслідки обмеженого вилову риби та високі ціни відчують як мешканці міст, так і сільські жителі, які залежать від рибної продукції.

До слова, на у Дніпропетровській області також повідомляли про дефіцит овочів.

