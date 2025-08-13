В условиях кризиса дефицит продуктов Днепропетровской области ощутимо влияет на наличие товаров на полках магазинов.

Дефицит продуктов в Днепропетровской области усиливается на фоне исчезновения торговых сетей популярных видов рыбы, таких как щука и толстолобик, сообщает Politeka.

Ихтиолог Института зоологии им. Шмальгауза НАН Украины Юлия Куцоконь объяснила, что причиной сложившейся сложной ситуации стал обвал рыбной отрасли. Важным фактором стало уничтожение Каховского водохранилища, последствия которого привели к критическому сокращению отлова во многих водоемах.

Специалист добавила, что военное положение существенно усложнило промышленный отлов из-за запретов, бюрократических преград, заминирования территорий и потери доступа к традиционным местам отлова. Значительная часть водоемов сегодня либо высушена, либо недоступна, что делает рыбалку на этих участках невозможной. Это оказывает непосредственное влияние на розничную торговлю, где ассортимент сократился.

По данным супермаркетов, толстолобик в сети "Сильпо" стоит 111 грн за килограмм, а у Varus - 180 грн. Щука стала менее доступной: во многих торговых точках ее отсутствие нормой, а там, где она есть, цена превышает 190 грн за килограмм.

В условиях кризиса дефицит продуктов Днепропетровской области ощутимо влияет на наличие товаров на полках магазинов.

Специалисты отмечают, что стабильность поставок остается под большим вопросом, а в ближайшие месяцы улучшение ситуации маловероятно. Последствия ограниченного лова рыбы и высокие цены ощутят как жители городов, так и сельские жители, зависящие от рыбной продукции.

К слову, в Днепропетровской области также сообщали о дефиците овощей.

Источник: Телеграф

