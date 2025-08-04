Дефіцит овочів у Дніпропетровській області та загальна ситуація на ринку призводять до підвищення цін.

Дефіцит овочів у Дніпропетровській області спричинив нове зростання цін на огірки в Україні, повідомляє Politeka.

Станом на 20 червня 2025 року, вартість тепличних овочів піднялася до 30–50 гривень за кілограм, що на 13% більше, ніж тиждень тому. Причиною подорожчання стало суттєве скорочення пропозиції, викликане зачистками в теплицях та несприятливими погодними умовами.

Аналітики EastFruit повідомляють, що майже всі тепличні комбінати наразі проводять роботи з підготовки до другої сівозміни, що значно обмежує вибірку продукції. Окрім цього, зменшилися обсяги постачання й з літніх теплиць через затримки у збиранні врожаю, спричинені погодою. В результаті, ринок зіткнувся з дефіцитом.

Ціни на огірки формуються в межах 30–50 гривень за кілограм (еквівалент $0,72–1,20), що є помітним зростанням порівняно з минулим тижнем. При цьому, ціна все ще на 16% нижча за торішній показник у той же період. Учасники ринку застерігають, що подальше збільшення вартості може негативно вплинути на темпи реалізації овочів.

Отже, дефіцит овочів у Дніпропетровській області та загальна ситуація на ринку призводять до підвищення цін, що створює додаткові виклики для споживачів і виробників у найближчий час.

До слова, про дефіцит продуктів повідомляли і в Кривому Розі.

Основною причиною такої ситуації називають низьку врожайність жита. Якщо порівнювати з пшеницею, то вихід становить 40 центнерів з гектара проти 60. Через це аграрії не зацікавлені у вирощуванні цієї культури. Значну частину раніше постачала Білорусь, однак нині імпорт практично припинився.

Джерело: УНН

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