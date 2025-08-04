Дефицит овощей в Днепропетровской области и общая ситуация на рынке приводят к повышению цен.

Дефицит овощей в Днепропетровской области повлек за собой новый рост цен на огурцы в Украине, сообщает Politeka.

По состоянию на 20 июня 2025 года стоимость тепличных овощей поднялась до 30–50 гривен за килограмм, что на 13% больше недели назад. Причиной удорожания стало существенное сокращение предложения, вызванное зачистками в теплицах и неблагоприятными погодными условиями.

Аналитики EastFruit сообщают, что почти все тепличные комбинаты сейчас проводят работы по подготовке ко второму севообороту, что значительно ограничивает выборку продукции. Кроме этого, уменьшились объемы поставок и с летних теплиц из-за задержек в уборке урожая, вызванных погодой. В результате рынок столкнулся с дефицитом.

Цены на огурцы формируются в пределах 30–50 гривен за килограмм (эквивалент $0,72–1,20), что является заметным ростом по сравнению с прошлой неделей. При этом, цена все еще на 16% ниже прошлогоднего показателя в тот же период. Участники рынка предостерегают, что дальнейшее увеличение стоимости может негативно отразиться на темпах реализации овощей.

Следовательно, дефицит овощей в Днепропетровской области и общая ситуация на рынке приводят к повышению цен, что создает дополнительные вызовы потребителям и производителям в ближайшее время.

К слову, о дефиците продуктов сообщали и в Кривом Роге.

Основной причиной такой ситуации называют низкую урожайность ржи. Если сравнивать с пшеницей, то выход составляет 40 центнеров с гектара против 60. Поэтому аграрии не заинтересованы в выращивании этой культуры. Значительную часть ранее снабжала Беларусь, однако в настоящее время импорт практически прекратился.

Источник: УНН

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