Через підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області мешканці отримають ще одну квитанцію.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області торкнеться нової статті витрат — у червні 2025 року мешканці отримають третю квитанцію за газ, повідомляє Politeka.

Цього разу мова йде про оплату технічного обслуговування газових мереж. Таке нарахування з’являється не щомісяця, а раз на три або п’ять років, залежно від віку житлового будинку. Якщо будинку понад 25 років — перевірка відбувається раз на три роки, а якщо менше — раз на п’ять.

Розмір суми залежить від кількох факторів: довжини трубопроводів, кількості з’єднань, кранів та мешканців будинку. У 2025 році суми варіюються від 100 до 900 гривень. У компанії "Газорозподільні мережі України" пояснюють, що розрахунок виконується індивідуально для кожного об’єкта. Подібні тарифи очікуються і для домогосподарств у Миколаївській області.

Попри це, підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області не торкнеться самого газу - у червні його ціна залишиться на рівні 7,96 грн за кубометр — без змін. У ГК "Нафтогаз України" наголошують, що тарифний план не зростатиме щонайменше до завершення воєнного стану та ще пів року після його скасування.

Жителів регіону закликають уважно перевіряти квитанції та консультуватися щодо технічного обслуговування з місцевими філіями газових компаній.

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