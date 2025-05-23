Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области коснется новой статьи расходов – в июне 2025 года жители получат третью квитанцию ​​за газ, сообщает Politeka.

В этот раз речь идет об оплате технического обслуживания газовых сетей. Такое начисление появляется не ежемесячно, а раз в три или пять лет, в зависимости от возраста жилого дома. Если дома более 25 лет – проверка происходит раз в три года, а если меньше – раз в пять.

Размер суммы зависит от нескольких факторов: длины трубопроводов, количества соединений, кранов и жильцов дома. В 2025 году суммы варьируются от 100 до 900 гривен. В компании "Газораспределительные сети Украины" объясняют, что расчет производится индивидуально для каждого объекта. Подобные тарифы можно ожидать и для домохозяйств в Николаевской области.

Несмотря на это повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области не коснется самого газа - в июне его цена останется на уровне 7,96 грн за кубометр — без изменений. В ГК "Нафтогаз Украины" отмечают, что тарифный план не будет расти как минимум до завершения военного положения и еще полгода после его отмены.

Жители региона призывают внимательно проверять квитанции и консультироваться по техническому обслуживанию с местными филиалами газовых компаний.

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