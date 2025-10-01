Новый график движения транспорта в Запорожье обеспечивает безопасную организацию трамвайной перевозки во время ремонта и позволяет пассажирам своевременно корректировать маршруты.

В Запорожье введен новый график движения транспорта, временно меняющий работу части трамвайных маршрутов, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет городской совет .

Ограничения будут действовать в течение двух дней из-за аварийно-восстановительных работ на путях, требующих срочной замены рельсов.

В частности, 2 октября 2025 с 09:30 до 14:00 трамваи не будут курсировать между остановками «ул. Школьная» и «майдан Вернадского». В настоящее время маршруты будут работать в сокращенном режиме, чтобы обеспечить безопасное выполнение ремонтных работ и восстановить полноценное движение транспорта как можно скорее.

Так, маршруты №3 и №16 от «Запорожья Ливе» и «Павел-Кичкас» будут курсировать только к трамвайному депо, а №14 будет следовать по направлению «Автострада – майдан Воли». Горсовет подчеркнул, что такие меры временные и направлены на ускорение завершения работ, чтобы в дальнейшем пассажиры могли пользоваться транспортом в обычном режиме.

Руководители города призвали жителей учесть изменения и планировать поездки раньше времени. Вопреки временным неудобствам, ограничения позволят безопасно и эффективно выполнить ремонтные работы, восстановив нормальное движение трамваев на указанном участке.

Итак, новый график движения транспорта в Запорожье обеспечивает безопасную организацию трамвайной перевозки во время ремонта и позволяет пассажирам своевременно корректировать маршруты для комфортного передвижения по городу.

К слову, в Запорожье также была введена новая система оплаты за проезд. Теперь украинцы имеют возможность пользоваться общественным транспортом без бумажных билетов, применяя электронную карту или смартфон.

Последние новости:

Напомним Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье: открыта регистрация, как получить помощь.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Запорожье: украинцев готовы поддержать, куда обращаться.