У Запоріжжі запроваджено новий графік руху транспорту, який тимчасово змінює роботу частини трамвайних маршрутів, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає міська рада.

Обмеження діятимуть протягом двох днів через аварійно-відновлювальні роботи на колії, що потребують термінової заміни рейок.

Зокрема, 2 жовтня 2025 року з 09:30 до 14:00 трамваї не курсуватимуть між зупинками «вул. Шкільна» та «майдан Вернадського». У цей час маршрути працюватимуть у скороченому режимі, щоб забезпечити безпечне виконання ремонтних робіт і відновити повноцінний рух транспорту якомога швидше.

Так, маршрути №3 і №16 від «Запоріжжя Ліве» та «Павло-Кічкас» будуть курсувати лише до трамвайного депо, а №14 прямуватиме за напрямком «Автострада – майдан Волі». Міськрада підкреслила, що такі заходи тимчасові і спрямовані на прискорення завершення робіт, щоб надалі пасажири могли користуватися транспортом у звичному режимі.

Очільники міста закликали мешканців врахувати зміни та планувати поїздки завчасно. Попри тимчасові незручності, обмеження дозволять безпечно та ефективно виконати ремонтні роботи, відновивши нормальний рух трамваїв на зазначеній ділянці.

Отже, новий графік руху транспорту в Запоріжжі забезпечує безпечну організацію трамвайного перевезення під час ремонту і дає змогу пасажирам своєчасно коригувати маршрути для комфортного пересування містом.

До слова, у Запоріжжі також ввели нову систему оплати за проїзд. Тепер українці мають можливість користуватися громадським транспортом без паперових квитків, застосовуючи електронну картку або смартфон.

