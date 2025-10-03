Нова система оплати проїзду в Житомирі покликана забезпечити зручність для пасажирів, проте водії та перевізники мають дотримуватися правил.

У Житомирі приватні перевізники запровадили нову систему оплати проїзду, встановивши банківські термінали на деяких автобусних маршрутах міста, повідомляє Politeka.

Пасажири маршрутів №1, 10, 19, 30 та 58 можуть розраховуватися за проїзд не лише валідатором, а й терміналом, обираючи зручний для себе спосіб. Заступник міського голови Олександр Шевчук повідомив, що використання терміналів у приватних автобусах порушує умови договору про перевезення пасажирів.

Водій автобуса №19 Олексій зазначив, що оплатити поїздку можна через обидві системи, а пасажири самостійно визначають метод оплати. Пасажирка Ніна розповіла, що користується валідатором через пенсійне посвідчення і рідко їздить іншими маршрутами. Житомирянка Маріам також обирає валідатор для зручності, а Микола платить через банківський термінал. Оксана зазначила, що користується терміналом, оскільки рідко користується громадським транспортом, а Віолета підкреслила, що сама обирає, як розраховуватися.

Керівниця міського відділення "CityCard" Юлія Гарбовська пояснила, що в Житомирі діє єдина автоматизована система обліку оплати. Через валідатори пасажири можуть сплачувати транспортною карткою, банківською карткою, QR-квитком або через мобільний додаток "CityCard". Бортовий комп’ютер водія реєструє пасажирів та здійснює облік платежів. Вона зазначила, що сторонні термінали не впливають на вартість квитка і не входять до системи обліку.

Юлія Гарбовська додала, що надходять скарги від пасажирів, яким відмовляли у розрахунку валідатором. В окремих випадках водії вимикають систему, щоб користувалися терміналом. Перевізник Аркадій Савицький пояснив, що банк знімає меншу комісію за оплату через термінал: "CityCard бере 10%, а "Ощадбанк" — лише 1%. Ми готові перейти на термінали Ощадбанку і відмовитися від готівки, але не сплачувати 10%".

Заступник міського голови Олександр Шевчук наголосив, що встановлення терміналів приватними перевізниками порушує умови договору. Він додав, що у разі, якщо водій змушує оплачувати проїзд через термінал при наявності валідатора, пасажир має право поскаржитися на гарячу лінію Житомирської міської ради.

Нова система оплати проїзду в Житомирі покликана забезпечити зручність для пасажирів, проте водії та перевізники мають дотримуватися правил, щоб не створювати конфліктних ситуацій у транспорті.

Джерело: Суспільне Житомир

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, обмеження руху транспорту в Тернопільській області: жителям зробили термінове оголошення

Також Politeka писала, новий графік поїздів у Дніпропетровській області: кого торкнулися зміни