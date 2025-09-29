Місцевим мешканцям розповіли, де будуть діяти тривалі обмеження руху в Житомирській області, та про причини незручностей.

В Малині Житомирської області запровадили обмеження руху, які торкнулися мосту через річку Ірша, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційній Фейсбук-сторінці Малинської міськради, переправу тимчасово закрили для транспорту, і повідомили, що аж до 6 жовтня водіям доведеться користуватися об’їзною дорогою.

В повідомленні вказано, що обмеження руху в Житомирській області пов’язані з проведенням капітального ремонту мосту, який з’єднує дві частини міста.

Директор департаменту регіонального розвитку ЖОВА, підтвердив, що роботи проводяться в рамках відновлення переправи, зруйнованої ще у 2022 році внаслідок бойових дій. Тоді міст зазнав серйозних руйнувань після ракетного удару.

Проєкт відновлення стартував у тому ж році, замовником виступив Департамент регіонального розвитку, а підрядником стало товариство з обмеженою відповідальністю ПБС.

Загальна вартість робіт перевищила 113 мільйонів гривень. Основне фінансування вдалося забезпечити завдяки коштам місцевого бюджету та міжнародній допомозі.

Як зазначено в офіційній довідці, більшу частину будівництва вже виконано. Водночас результати лабораторних випробувань показали, що верхній шар асфальтобетонного покриття має незначні відхилення від сучасних норм.

Через це підрядна компанія зобов’язана виконати перевлаштування за власний рахунок. Згідно з оновленою інформацією, орієнтовні терміни цих робіт визначені з 24 вересня по 1 жовтня 2025 року.

Тож місцевим мешканцям обмеження руху в Житомирській області доведеться терпіти на кілька днв менше, ніж планувалося раніше.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, обмеження руху транспорту в Тернопільській області: жителям зробили термінове оголошення

Також Politeka писала, новий графік поїздів у Дніпропетровській області: кого торкнулися зміни