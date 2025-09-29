Местным жителям рассказали, где будут действовать длительные ограничения движения в Житомирской области, и причины неудобств.

В Малине Житомирской области ввели ограничения движения, которые затронули мост через реку Ирша, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальном Фейсбуке-странице Малинского горсовета, переправу временно закрыли для транспорта, и сообщили, что вплоть до 6 октября водителям придется пользоваться объездной дорогой.

В сообщении указано, что ограничения движения в Житомирской области связаны с проведением капитального ремонта моста, соединяющего две части города.

Директор департамента регионального развития ЖОВА подтвердил, что работы проводятся в рамках возобновления переправы, разрушенной еще в 2022 году в результате боевых действий. Тогда мост получил серьезные разрушения после ракетного удара.

Проект восстановления стартовал в том же году, заказчиком выступил Департамент регионального развития, а подрядчиком стало общество с ограниченной ответственностью ПБС.

Общая стоимость работ превысила 113 миллионов гривен. Основное финансирование удалось обеспечить благодаря средствам местного бюджета и международной помощи.

Как отмечено в официальной справке, большая часть строительства уже выполнена. В то же время, результаты лабораторных испытаний показали, что верхний слой асфальтобетонного покрытия имеет незначительные отклонения от современных норм.

Поэтому подрядная компания обязана выполнить переустройство за свой счет. Согласно обновленной информации, ориентировочные сроки работ определены с 24 сентября по 1 октября 2025 года.

Так что местным жителям ограничение движения в Житомирской области придется терпеть на несколько дней меньше, чем планировалось ранее.

