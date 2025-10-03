Новая система оплаты проезда в Житомире призвана обеспечить удобство для пассажиров, однако водители и перевозчики должны соблюдать правила.

В Житомире частные перевозчики ввели новую систему оплаты проезда, установив банковские терминалы на некоторых автобусных маршрутах города, сообщает Politeka.

Пассажиры маршрутов №1, 10, 19, 30 и 58 могут рассчитываться за проезд не только валидатором, но и терминалом, выбирая удобный способ. Заместитель городского головы Александр Шевчук сообщил, что использование терминалов в частных автобусах нарушает условия договора о перевозке пассажиров.

Водитель автобуса №19 Алексей отметил, что оплатить поездку можно через обе системы, а пассажиры самостоятельно определяют метод оплаты. Пассажирка Нина рассказала, что пользуется валидатором из-за пенсионного удостоверения и редко ездит по другим маршрутам. Житомирянка Мариам также выбирает валидатор для удобства, а Николай платит через банковский терминал. Оксана отметила, что пользуется терминалом, поскольку редко пользуется общественным транспортом, а Виолетта подчеркнула, что сама выбирает, как рассчитываться.

Руководитель городского отделения CityCard Юлия Гарбовская пояснила, что в Житомире действует единая автоматизированная система учета оплаты. Через валидаторы пассажиры могут оплачивать транспортной картой, банковской картой, QR-билетом или через мобильное приложение "CityCard". Бортовой компьютер водителя регистрирует пассажиров и производит учет платежей. Она отметила, что посторонние терминалы не влияют на стоимость билета и не входят в систему учета.

Юлия Гарбовская добавила, что поступают жалобы от пассажиров, которым отказывали в расчете валидатором. В отдельных случаях водители выключают систему, чтобы использовать терминал. Перевозчик Аркадий Савицкий объяснил, что банк снимает меньшую комиссию за оплату через терминал: "CityCard берет 10%, а "Сбербанк" — всего 1%. Мы готовы перейти на терминалы Сбербанка и отказаться от наличных денег, но не платить 10%".

Заместитель городского головы Александр Шевчук подчеркнул, что установление терминалов частными перевозчиками нарушает условия договора. Он добавил, что в случае, если водитель вынуждает оплачивать проезд через терминал при наличии валидатора, пассажир имеет право пожаловаться на горячую линию Житомирского городского совета.

Новая система оплаты проезда в Житомире призвана обеспечить удобство для пассажиров, однако водители и перевозчики должны соблюдать правила, чтобы не создавать конфликтных ситуаций в транспорте.

