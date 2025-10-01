Мета цих ремонтних заходів та обмеження руху транспорту в Києві, це підвищення якості дорожньої інфраструктури.

Обмеження руху транспорту в Києві вводиться на декількох ділянках доріг української столиці, українців попередили, де діятимуть незручності, пише Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні КМДА.

У період із 1 до 15 жовтня планується часткове обмеження руху транспорту в Києві проспектом Алішера Навої. Тимчасові зміни торкнуться ділянки дороги від Воскресенського проспекту до вулиці Князя Романа Мстиславича. Про це офіційно поінформували у комунальній корпорації «Київавтодор».

За словами представників корпорації, обмеження руху зумовлене проведенням планових ремонтних робіт, які є необхідними для підтримання належного технічного стану дорожнього покриття. Фахівці розпочнуть роботи з оновлення верхнього шару асфальтобетонного покриття, що дозволить продовжити термін експлуатації проїжджої частини, покращити якість проїзду та підвищити безпеку як для водіїв, так і для пішоходів.

Ремонт здійснюватиметься поетапно, аби мінімізувати незручності для мешканців та гостей столиці.

Крім того, упродовж 1–30 жовтня часткові обмеження руху транспорту в Києві діятимуть і на бульварі Лесі Українки в Печерському районі столиці. Тут дорожники працюватимуть на відрізку від вулиці Джона Маккейна до бульвару Марії Приймаченко. Роботи триватимуть щодня з 8:00 до 20:00, і в цей час проїзду транспорту та пересування пішоходів на зазначеній ділянці може бути ускладненим.

Мета цих ремонтних заходів – підвищення якості дорожньої інфраструктури, забезпечення більш комфортного та безпечного пересування містом. Оновлене покриття дозволить зменшити ризики пошкодження транспорту, поліпшить пропускну здатність дороги та створить більш зручні умови для руху.

