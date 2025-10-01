Целью этих ремонтных мероприятий и ограничение движения транспорта в Киеве является повышение качества дорожной инфраструктуры.

Ограничения движения транспорта в Киеве вводятся на нескольких участках дорог украинской столицы, украинцев предупредили, где будут действовать неудобства, пишет Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении КГГА.

В период с 1 по 15 октября планируется частичное ограничение движения транспорта в Киеве по проспекту Алишера Навои. Временные изменения коснутся участка дороги от Воскресенского проспекта до улицы Князя Романа Мстиславича. Об этом официально проинформировали в коммунальной корпорации «Киевавтодор».

По словам представителей корпорации, ограничение движения обусловлено проведением плановых ремонтных работ, необходимых для поддержания надлежащего технического состояния дорожного покрытия. Специалисты приступят к обновлению верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, что позволит продлить срок эксплуатации проезжей части, улучшить качество проезда и повысить безопасность как для водителей, так и для пешеходов.

Ремонт будет осуществляться поэтапно, чтобы минимизировать неудобства жителей и гостей столицы.

Кроме того, в течение 1-30 октября частичные ограничения движения транспорта в Киеве будут действовать и на бульваре Леси Украинки в Печерском районе столицы. Здесь дорожники будут работать на отрезке от улицы Джона Маккейна до бульвара Марии Примаченко. Работы будут продолжаться ежедневно с 8:00 до 20:00, и в это время проезд транспорта и передвижение пешеходов на указанном участке может быть усложнен.

