Нова система оплати проїзду у Рівному робить користування громадським транспортом для школярів та студентів доступнішим, зручнішим і дозволяє контролювати витрати та облік поїздок прозоро.

Нова система оплати проїзду у Рівному запроваджується з 1 жовтня для школярів та студентів, які користуються тролейбусами і автобусами КП «Рівнеелектроавтотранс», повідомляє Politeka.

Тепер поїздки можна здійснювати за допомогою електронних транспортних карток, що працюють через застосунок EasyPay. Цей сервіс дозволяє відстежувати баланс, контролювати використання поїздок і поповнювати картку онлайн.

Для учнів передбачено два види карток. Пільгова надає 60 безкоштовних поїздок щомісяця для дітей із визначених категорій, а загальна забезпечує 50% знижку на проїзд, базова картка коштує 60 грн. Студенти можуть обрати аналогічні варіанти: пільгова картка безкоштовна з 60 поїздками для категорій з правом пільг, а загальна активується через EasyPay і купується за 60 грн зі знижкою 50%.

Право на безкоштовні картки мають діти загиблих, полонених та зниклих безвісти Захисників України, діти з інвалідністю до 18 років разом із супроводжуючою особою, діти з багатодітних сімей, сироти та ті, кого позбавлено батьківського піклування, а також діти внутрішньо переміщених осіб. Для оформлення карток можна звертатися до Департаменту соціальної та ветеранської політики (вул. Соборна, 12), ЦНАП «Ветеран» (майдан Просвіти, 2) або ГО «Центр інтеграції» для дітей ВПО (вул. Словацького, 3-А).

Документи для пільгової картки включають паспорт одного з батьків або студента, свідоцтво про народження, ідентифікаційний код, документ, що підтверджує право на пільгу, та контактний номер телефону. Загальні картки купуються у «Сім23» або «Сімі», заповнюється заява і активуються через школу або EasyPay. Студенти можуть пройти верифікацію через «Дію» або безпосередньо у Департаменті.

Користуватися карткою просто: прикласти до валідатора в транспорті, зелений індикатор означає зараховану поїздку, червоний – відмова через вичерпаний ліміт або технічну помилку. Поповнювати картку можна через EasyPay, сайт або у понад 150 терміналах міста. Втрачену картку блокують на гарячій лінії EasyPay. Пільгову відновлюють у Департаменті соц. політики (повторне виготовлення – 60 грн), загальну – купують нову та активують повторно.

Нова система оплати проїзду у Рівному робить користування громадським транспортом для школярів та студентів доступнішим, зручнішим і дозволяє контролювати витрати та облік поїздок прозоро.

Джерео: 7dniv

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, обмеження руху транспорту в Тернопільській області: жителям зробили термінове оголошення