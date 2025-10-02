Новая система оплаты проезда в Ровно делает пользование общественным транспортом для школьников и студентов более доступным, удобным и позволяет контролировать расходы и учет поездок прозрачно.

Новая система оплаты проезда в Ровно вводится с 1 октября для школьников и студентов, пользующихся троллейбусами и автобусами КП «Ровноэлектроавтотранс», сообщает Politeka.

Теперь поездки можно совершать с помощью электронных транспортных карт, работающих через приложение EasyPay. Этот сервис позволяет отслеживать баланс, контролировать использование поездок и пополнять карту онлайн.

Для учащихся предусмотрено два вида карт. Льготная предоставляет 60 бесплатных поездок ежемесячно для детей из определенных категорий, а общая обеспечивает 50% скидку на проезд, базовая карта стоит 60 грн. Студенты могут выбрать аналогичные варианты: льготная карта бесплатная с 60 поездками для категорий с правом льгот, а общая активируется через EasyPay и покупается за 60 грн. со скидкой 50%.

Право на бесплатные карты имеют дети погибших, пленных и пропавших без вести Защитников Украины, дети с инвалидностью до 18 лет вместе с сопровождающим лицом, дети из многодетных семей, сироты и те, кто лишен родительской опеки, а также дети внутренне перемещенных лиц. Для оформления карточек можно обращаться в Департамент социальной и ветеранской политики (ул. Соборная, 12), ЦНАП «Ветеран» (площадь Просвещения, 2) или ОО «Центр интеграции» для детей ВПЛ (ул. Словацкого, 3-А).

Документы для льготной карты включают паспорт родителя или студента, свидетельство о рождении, идентификационный код, документ, подтверждающий право на льготу, и контактный номер телефона. Общие карты покупаются в «Сим23» или «Сими», заполняется заявление и активируются через школу или EasyPay. Студенты могут пройти верификацию через Действие или непосредственно в Департаменте.

Пользоваться картой просто: приложить к валидатору в транспорте, зеленый индикатор означает засчитанную поездку, красный – отказ из-за исчерпанного лимита или технической ошибки. Пополнять карту можно через EasyPay, сайт или более чем в 150 терминалах города. Утраченную карту блокируют на горячей линии EasyPay. Льготную восстанавливают в Департаменте соц. политики (повторное изготовление – 60 грн), общую – покупают новую и активируют повторно.

Новая система оплаты проезда в Ровно делает пользование общественным транспортом для школьников и студентов более доступным, удобным и позволяет контролировать расходы и учет поездок прозрачно.

Джерео: 7dniv

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, ограничение движения транспорта в Тернопольской области: жителям сделали срочное объявление

Также Politeka писала, новый график поездов в Днепропетровской области: кого коснулись изменения

Как сообщала Politeka, новая система оплаты проезда в Запорожье: какую важную информацию сообщили