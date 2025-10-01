Нова грошова допомога з 1 жовтня у Донецькій області стане хорошою підтримкою для багатьох сімей, що опинилися в складних обставинах.

З 1 жовтня для мешканців прифронтових територій запроваджується нова грошова допомога у Донецькій області на оплату електроенергії, повідомляє Politeka.

Як йдеться у поставнові Кабміну, нова грошова допомога з 1 жовтня у Донецькій області передбачає автоматичні виплати для людей, які мешкають у громадах із підвищеним ризиком через бойові дії.

Йдеться про регіони, де виникають регулярні проблеми з енергопостачанням і де людям складно покривати витрати на комунальні послуги. Уряд ухвалив постанову, яка визначає умови та порядок такої підтримки.

Кошти отримають домогсподарства, що користуються субсидіями або пільгами. Сума виплат залежатиме від кількох чинників. Серед них категорія населеного пункту, соціальний статус родини та фактичне споживання світла.

За попередніми оцінками, розмір нової грошової допомоги з 1 жовтня у Донецькій області становитиме від 300 до 900 гривень щомісяця. Це дозволить покрити частину витрат, особливо у громадах, які перебувають у зоні ризику через перебої з енергопостачанням.

У межах програми планується охопити понад 120 тисяч домогосподарств у кількох регіонах. Важливо, що родинам не потрібно буде писати заяви чи подавати додаткові документи. Компенсацію автоматично нараховуватиме Пенсійний фонд разом із субсидіями.

Фінансування здійснюється за рахунок державного бюджету та міжнародної підтримки. Водночас уряд передбачив кілька умов, коли виплати можуть бути припинені.

Це може статися, якщо сім’я виїде за межі прифронтової території, втратить право на субсидію чи пільгу, житло буде зруйноване або громада перестане вважатися зоною активних бойових дій.

