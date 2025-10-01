Новая денежная помощь с 1 октября в Донецкой области станет хорошей поддержкой для многих оказавшихся в сложных обстоятельствах семей.

С 1 октября для жителей прифронтовых территорий вводится новая денежная помощь в Донецкой области на оплату электроэнергии, сообщает Politeka.

Как говорится в Поставке Кабмина, новая денежная помощь с 1 октября в Донецкой области предусматривает автоматические выплаты для людей, проживающих в общинах с повышенным риском из-за боевых действий.

Речь идет о регионах, где возникают регулярные проблемы с энергоснабжением и где людям сложно покрывать расходы на коммунальные услуги. Правительство приняло постановление, определяющее условия и порядок такой поддержки.

Средства получат дома, пользующиеся субсидиями или льготами. Сумма выплат будет зависеть от нескольких факторов. Среди них категория населённого пункта, социальный статус семьи и фактическое потребление света.

По предварительным оценкам, размер новой денежной помощи с 1 октября в Донецкой области будет составлять от 300 до 900 гривен ежемесячно. Это позволит покрыть часть расходов, особенно в общинах, находящихся в зоне риска из-за перебоев с энергоснабжением.

В рамках программы планируется охватить более 120 000 домохозяйств в нескольких регионах. Важно, что семьям не нужно писать заявления или подавать дополнительные документы. Компенсацию будет автоматически начислять Пенсионный фонд вместе с субсидиями.

Финансирование осуществляется из государственного бюджета и международной поддержки. В то же время правительство предусмотрело несколько условий, когда выплаты могут быть прекращены.

Это может произойти, если семья уедет за пределы прифронтовой территории, потеряет право на субсидию или льготу, жилье будет разрушено или община перестанет считаться зоной активных боевых действий.

