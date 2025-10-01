Восени українців очікують нові виклики, адже експерти попереджають про подорожчання продуктів у Київській області.

Подорожчання продуктів у Київській області вже стало помітним у м’ясному сегменті і розповсюдиться й на інші позиції, повідомляє Politeka.

Подорожчання продуктів у Київській області найбільше відчутне на ринку м’яса. Станом на вересень яловичину продають по 361,45 гривні за кілограм, тоді як торік вона коштувала 297,03.

Свинина виросла з 182,74 до 215,28 за кілограм, куряче філе - з 167,36 до 239,55. Аналітики пояснюють, що яловичина, свинина та курятина утворюють три основні категорії тваринного білка, які завжди взаємопов’язані. Якщо дешевші види ростуть в ціні, це підтягує вгору й вартість більш дорогих.

Експерти нагадують, що після певного відновлення поголів’я свиней у 2023 році ситуація знову погіршилася наприкінці 2024 року. Причина у військових діях на Сході, де розташовувалися великі підприємства з виробництва.

Через обстріли вони припинили роботу, а кількість свиней скоротилася на 10%. Це одразу позначилося на закупівельних цінах і, відповідно, на кінцевій вартості сировини у магазинах. За інерцією підтягнувся і цінник на яловичину.

Окремої уваги заслуговують яйця. У вересні 2025 року десяток коштує від 67,90 до 72,53. Поступове зростання вже помітне, адже сезон домашніх яєць завершується, а промислове виробництво залишається на стабільному рівні.

Усе залежить від врожаю кукурудзи, адже 70% вартості яйця формує саме комбікорм. Торік різке зростання відбулося в листопаді, коли кукурудза була рекордно низького врожаю.

Не оминуло подорожчання продуктів у Київській області й хліб. Батон вагою 450 г коштує у середньому 29,40 гривні, нарізний пшеничний 650 г - 47,99, житній Бородинівський 300 г - 44,90. Прогнозується, що цінник на масові сорти зростатиме не більше як на 1,5% на місяць. До кінця року це може скласти максимум 6–7%.

