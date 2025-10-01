Подорожание продуктов в Киевской области уже стало заметно в мясном сегменте и распространится и на другие позиции, сообщает Politeka.

Подорожание продуктов в Киевской области наиболее ощутимо на рынке мяса. По состоянию на сентябрь говядину продают по 361,45 гривны за килограмм, тогда как в прошлом году она обошлась в 297,03.

Свинина выросла со 182,74 до 215,28 за килограмм, куриное филе – со 167,36 до 239,55. Аналитики объясняют, что говядина, свинина и курятина образуют три основных категории животного белка, которые всегда взаимосвязаны. Если более дешевые виды растут в цене, это подтягивает вверх и стоимость более дорогих.

Эксперты напоминают, что после определенного возобновления поголовья свиней в 2023 году ситуация снова ухудшилась в конце 2024 года. Причина в военных действиях на Востоке, где размещались крупные компании по производству.

Из-за обстрелов они прекратили работу, а количество свиней сократилось на 10%. Это сразу сказалось на закупочных ценах и, соответственно, на конечной стоимости сырья в магазинах. По инерции подтянулся и ценник на говядину.

Отдельного внимания заслуживают яйца. В сентябре 2025 года десяток стоит от 67,90 до 72,53. Постепенный рост уже заметен, ведь сезон домашних яиц заканчивается, а промышленное производство остается на стабильном уровне.

Всё зависит от урожая кукурузы, ведь 70% стоимости яйца формирует именно комбикорм. В прошлом году резкий рост произошел в ноябре, когда кукуруза была рекордно низкого урожая.

Не обошло подорожание продуктов в Киевской области и хлеб. Батон весом 450 г стоит в среднем 29,40 гривны, нарезной пшеничный 650 г – 47,99, ржаной Бородиновский 300 г – 44,90. Прогнозируется, что ценник на массовые сорта будет расти не более чем на 1,5% в месяц. До конца года это может составить максимум 6-7%.

