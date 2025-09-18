В обленерго попередили про нові локальні графіки відключення світла в Чернігівській області на період із 19 по 23 вересня 2025 року.

У межах Чернігівської області з 19 по 23 вересня 2025 року знову будуть застосовуватися часткові графіки відключення світла, повідомляє Politeka.

Зокрема обмеження торкнуться Коропської селищної територіальної громади в Чернігівській області. Там більшість знеструмлень триватимуть із 8:00 до 17:00 або 19:00.

У пʼятницю, 19 вересня, у звʼязку з проведенням ремонтних робіт на повітряних лініях електропередач та на підстанціях графіки відключення світла будуть діяти в населених пунктах Короп, Бужанка, Вишеньки – повний список адрес, яких торкнуться обмеження можна знайти на сайті громади.

На вихідних, як пише Politeka, знеструмлень у регіоні не планується, а от у понеділок і вівторок знову почнуться ремонтні роботи, через які без електропостачання частково залишаться такі населені пункти:

22 вересня – Короп, Придеснянське, Карацюбине, Карильське, Борисове, Вільне, Краснопілля, Тарасівка, Дрібці, Поліське;

23 – Короп, Бужанка, Вишеньки, Вільне, Городище, Оболоння, Придеснянське, Черешеньки, Чорнявка, Нехаївка, Нориця, Рижки, Билка.

Крім того, графіки відключення світла також будуть застосовувати в межах Остерської територіальної громади Чернігівської області. Там у понеділок, 22 числа, з 9:00 до 17:00, а також у вівторок із 9:00 до 17:00 без електроенергії тимчасово залишаться мешканці будинку за адресою вул. Травнева, 34.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала, що в столиці заплановано тривалі обмеження руху.

Також Politeka писала про підвищення цін на опалення.

Крім того, Politeka повідомляла прогноз погоди на вересень: синоптики закликали готуватись до кліматичних неприємностей.