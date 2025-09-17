На території Дніпропетровської області в період із 18 по 20 вересня 2025 року будуть застосовуватися локальні графіки відключення світла.

У ДТЕК попередили, які графіки відключення світла будуть застосовувати в Дніпропетровській області з 18 по 20 вересня 2025 року, пише Politeka.

Зокрема повідомляється, що в місті Тернівка Дніпропетровської області графіки відключення світла діятимуть із 8:00 до 18:30:

18 вересня по вулицях Вознесенська, Волкова, Героїв-рятувальників, Героїв України, Голікова, Коцюбинського, Некрасова, Нікітіна, Нова, Паркова, Самарська, Софіївська, Троїцька, Харківська, Шахтобудівників, Приточилівка, Спортивна, Тичини, Лесі Українки та низці провулків;

19 – вул. Приточилівка, Спортивна, Павла Тичини, Лесі Українки, Івана Франка, Вознесенська, Леоніда Каденюка, Троїцька, Харківська та ін.

У місті Павлоград планові знеструмлення відбудуться з 8:00 до 18:30 в четвер, 18 числа, по вул. Берегова, Олени Пчілки, Робітнича, а також у суботу, 20 числа, по вулицях Вернадського та Вокзальній, повідомляє Politeka.

Також графіки відключення світла будуть застосовувати в Камʼянському Дніпропетровської області з 8:00 до 18:00. 19 вересня без електроенергії тимчасово залишаться мешканці будинків по вулицях Дніпробудівська, Квітів, Колеусівська, Копрова, Віталія Попруги, Українських Соколів, Широка, пров. Копровий, а 20 – Прибережна, Нескорених, Івана Франка.

Крім того, знеструмлення плануються також у с. Червоний Тік Грушівської сільської територіальної громади:

18 – з 12:00 до 18:00 – вул. Зелена, Мрії, Петрова, Садова, Шкільна;

19 – з 8:00 до 18:00 – Садова, Степова.

