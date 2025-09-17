На территории Днепропетровской области в период с 18 по 20 сентября 2025 года будут применяться локальные графики отключения света.

В ДТЭК предупредили, какие графики отключения света будут применять в Днепропетровской области с 18 по 20 сентября 2025 года, пишет Politeka.

В частности, сообщается, что в городе Терновка Днепропетровской области графики отключения света будут действовать с 8:00 до 18:30:

18 сентября по улицам Вознесенская, Волкова, Героев-спасателей, Героев Украины, Голикова, Коцюбинского, Некрасова, Никитина, Новая, Парковая, Самарская, Софиевская, Троицкая, Харьковская, Шахтостроителей, Приточиловка, Спортивная, Тычины, Леси Украинки;

19 – ул. Приточиловка, Спортивная, Павла Тычины, Леси Украинки, Ивана Франко, Вознесенская, Леонида Каденюка, Троицкая, Харьковская и т.д.

В городе Павлоград плановые обесточения состоятся с 8:00 до 18:30 в четверг, 18 числа по ул. Береговая, Елены Пчилки, Рабочая, а также в субботу, 20 числа, по улицам Вернадского и Вокзальной, сообщает Politeka.

Также графики отключения света будут применять в Каменском Днепропетровской области с 8:00 до 18:00. 19 сентября без электроэнергии временно останутся жильцы домов по улицам Днепростроевской, Цветов, Колеусовской, Копрова, Виталия Попруги, Украинских Соколов, Широкая, пер. Копровый, а 20 – Прибрежная, Непокоренных, Ивана Франко.

Кроме того, обесточивание планируется также в с. Красный Тик Грушевской сельской территориальной общины:

18 – с 12:00 до 18:00 – ул. Зеленая, Мечты, Петрова, Садовая, Школьная;

19 – с 8:00 до 18:00 – Садовая, Степная.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, что в столице запланированы длительные ограничения движения.

Также Politeka писала о повышении цен на отопление.

Кроме того, Politeka сообщала прогноз погоды на сентябрь: синоптики призвали готовиться к климатическим неприятностям.