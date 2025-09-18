В облэнерго предупредили о новых локальных графиках отключения света в Черниговской области на период с 19 по 23 сентября 2025 года.

В рамках Черниговской области с 19 по 23 сентября 2025 года снова будут применяться частичные графики отключения света, сообщает Politeka.

В частности, ограничения коснутся Коропской поселковой территориальной общины в Черниговской области. Там большинство обесточений продлятся с 8:00 до 17:00 или 19:00.

В пятницу, 19 сентября, в связи с проведением ремонтных работ на воздушных линиях электропередач и на подстанциях графики отключения света будут действовать в населенных пунктах Короп, Бужанка, Вишенки – полный список адресов, затронутых ограничениями, можно найти на сайте общины.

На выходных, как пишет Politeka, обесточений в регионе не планируется, а вот в понедельник и вторник снова начнутся ремонтные работы, из-за которых без электроснабжения частично останутся следующие населенные пункты:

22 сентября – Короп, Придеснянское, Карацюбино, Карильское, Борисово, Свободное, Краснополье, Тарасовка, Дрибцы, Полесское;

23 – Короп, Бужанка, Вишенки, Свободное, Городище, Оболонье, Придеснянское, Черешенки, Чернявка, Нехаевка, Норица, Рыжки, Былка.

Кроме того, графики отключения света также будут применяться в пределах Остерской территориальной общины Черниговской области. Там в понедельник, 22 числа, с 9.00 до 17.00, а также во вторник с 9.00 до 17.00 без электроэнергии временно останутся жильцы дома по адресу ул. Майская, 34.

