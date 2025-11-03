Грошова допомога для пенсіонерів у Миколаївській області надається частині українців, які відповідають визначеним умовам та критеріям, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомляє Міністерство юстиції, наголошуючи, що така підтримка є мінімальним захистом для тих, хто не має інших джерел доходу та не може покладатися на допомогу працездатних родичів.

Cоціальна грошова допомога для пенсіонерів у Миколаївській області призначена для громадян, які досягли 65 років, але не мають необхідного страхового стажу для отримання повної пенсії.

Така грошова допомога для пенсіонерів у Миколаївській області доступна людям, у яких трудовий стаж менше 15 років, за умови, що вони постійно проживають на території України і не отримують заробітку, який перевищує прожитковий мінімум. Це дозволяє державі забезпечити базовий рівень фінансової підтримки для людей, які через різні обставини не змогли накопичити достатній страховий стаж протягом свого життя.

Розмір соціальної допомоги визначається відсотком від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Для громадян з інвалідністю II групи виплати становлять 80 %, тоді як для осіб з інвалідністю III групи — 60 %.

Спеціально для священнослужителів та осіб, які багато років працювали у релігійних організаціях, передбачено 50 % прожиткового мінімуму. Мінімальний рівень допомоги отримують громадяни, які досягли встановленого законом віку для соціальної підтримки, але не мають права на пенсію, — це становить 30 % від прожиткового мінімуму.

У Пенсійному фонді України наголошують, що соціальна допомога не є повною заміною трудової пенсії, але забезпечує літнім людям мінімальний стабільний дохід, який дає змогу покривати базові потреби та підтримувати гідний рівень життя. Така підтримка є особливо важливою для громадян, які через відсутність стажу або життєві обставини не можуть отримувати інші види пенсійного забезпечення.

