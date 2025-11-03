У Дніпрі розглядають проєкт рішення про підвищення тарифів на комунальні послуги, тож розповідаємо, кому і до чого варто готуватися.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпрі стосується теплової енергії та її постачання, повідомляє Politeka.

Проєкт рішення про підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпрі передбачає нові розрахункові показники для споживачів, підключених до Придніпровської теплової електростанції.

Якщо рішення ухвалять, то підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпрі відбудеться вже в опалювальному сезоні 2025–2026 років.

Згідно з документом, для населення ціна на теплову енергію становитиме 1362,37 гривні за одну гігакалорію з урахуванням ПДВ. Для бюджетних установ встановлено 1365,62 грн, а для інших категорій - 1363,69.

Окрім цього, у проєкті вказано вартість транспортування теплоенергії. Для населення вона складе 204,12 грн, для бюджетних організацій - 206,66, для інших - 205,15.

Вартість постачання тепла залишається однаковою для всіх категорій і становить 37,68 гривні за гігакалорію. У частині, що стосується постачання, розцінки збігаються із загальними показниками.

Тобто для населення залишаються 1362,37 грн. Розробником проєкту виступає Акціонерне товариство «ДТЕК Дніпроенерго», яке обслуговує абонентів Придніпровської ТЕС.

Ця компанія подала розрахунки на погодження, після чого документ має пройти низку процедурних етапів, включно з погодженням у міській раді. Остаточне рішення ухвалять після його підписання міським головою.

Для мешканців облцентру нові цифри у платіжках почнуть діяти лише після офіційного затвердження. У міськраді пояснюють, що розрахунок цін проводиться з урахуванням витрат на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії, а також чинних державних норм.

