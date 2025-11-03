В Днепре рассматривают проект решения о повышении тарифов на коммунальные услуги, поэтому рассказываем, кому и к чему следует готовиться.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепре касается тепловой энергии и ее поставок, сообщает Politeka.

Проект решения о повышении тарифов на коммунальные услуги в Днепре предусматривает новые расчетные показатели для потребителей, подключенных к Приднепровской тепловой электростанции.

Если решение будет принято, то повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепре состоится уже в отопительном сезоне 2025-2026 годов.

Согласно документу, для населения цена на тепловую энергию составит 1362,37 гривны за одну гигакалорию с учетом НДС. Для бюджетных учреждений установлено 1365,62 грн, а для других категорий – 1363,69.

Кроме этого, в проекте указана стоимость транспортировки теплоэнергии. Для населения она составит 204,12 грн, для бюджетных организаций – 206,66, для других – 205,15.

Стоимость снабжения тепла остается одинаковой для всех категорий и составляет 37,68 гривны за гигакалорию. В части, касающейся поставки, цены совпадают с общими показателями.

То есть, для населения остаются 1362,37 грн. Разработчиком проекта выступает Акционерное общество «ДТЭК Днепроэнерго», обслуживающее абонентов Приднепровской ТЭС.

Эта компания подала расчеты на согласование, после чего документ должен пройти ряд процедурных этапов, включая согласование в городском совете. Окончательное решение будет принято после его подписания городским головой.

Для жителей облцентра новые цифры в платежках будут действовать только после официального утверждения. В горсовете объясняют, что расчет цен производится с учетом затрат на производство, транспортировку, поставку тепловой энергии, а также действующих государственных норм.

