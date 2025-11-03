Робота для пенсіонерів у Черкаській області стає в нагоді для тих, хто хоче залишатися активним і стабільно отримувати гроші.

Робота для пенсіонерів у Черкаській області є у різноманітних сферах, повідомляє Politeka.

Серед найбільш затребуваних позицій на сайті work.ua є менеджер та оператор call-центру у компанії lifecell. Зарплата становить від 18 000 до 22 000.

Основні обов’язки включають прийом дзвінків клієнтів банку через інтернет-телефонію, допомогу у вирішенні питань банківських сервісів і підтримку високого рівня обслуговування. Компанія пропонує оплачуване навчання, професійний розвиток та стабільне працевлаштування з першого дня.

Ще одна цікава робота для пенсіонерів у Черкаській області - комірник або менеджер із забезпечення у компанії Drevos. Зарплата варіюється від 20 000 до 25 000. Основні обов’язки передбачають поповнення складу, забезпечення виробництва матеріалами.

Ця робота для пенсонерів у Черкаській області передбачає комфортні умови з графіком з 8.00 до 17.00. Працівники отримують бонуси, премії, безкоштовне навчання і регулярний перегляд зарплати.

Також затребуваною є посада столяра у компанії СМ-Україна. Зарплата становить від 21 000 до 33 000 залежно від досвіду та обсягів виконаних завдань. Основні обов’язки включають виготовлення і обробку дерев’яних деталей, взаємодію з ручним та механічним інструментом і складання меблевих конструкцій.

Важливими є уважність, відповідальність та бажання розвиватися. Компанія пропонує стабільне працевлаштування у великій виробничій компанії, комфортні умови праці та можливість карʼєрного зростання.

