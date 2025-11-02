Прогноз погоди на тиждень з 3 по 9 листопада у Одесі демонструє м’яку осінь із помірними температурами та невеликими дощами.

Прогноз погоди на тиждень з 3 по 9 листопада у Одесі передбачає переважно теплі осінні дні з невеликими опадами та різноманітним напрямком вітру, повідомляє Politeka.

Таку інформацію українцям, які живуть в Одесі, надає сайт Метеофор.

У понеділок, 3 числа, вдень повітря прогріється до +15 °C, а вночі знизиться до +7 °C. Південно-східний вітер дме зі швидкістю 9 м/с, опадів не передбачається.

Вівторок, 4 листопада, характеризується денним максимумом +14 °C і нічним +12 °C. Повітря переміститься з південного напрямку, пориви 10 м/с, опади відсутні. Середа, 5 числа, принесе +12 °C вдень і +10 °C уночі, північний вітер дме зі швидкістю 11 м/с, випало 3,8 мм дощу.

У четвер, 6 листопада, температура вдень досягне +13 °C, вночі +8 °C. Північний вітер до 8 м/с, опади 1,4 мм. П’ятниця, 7 числа, покаже +12 °C вдень та +8 °C уночі, вітер північний-західний 5 м/с, дощі 0,8 мм.

Субота, 8 листопада, відзначиться +12 °C вдень і +8 °C вночі, північний вітер 4 м/с, опадів очікується 1,9 мм. Нарешті неділя, 9 числа, покаже +12 °C вдень і +9 °C уночі, напрямок північно-західний, швидкість 3 м/с, опади не прогнозуються.

Отже, прогноз погоди на тиждень з 3 по 9 листопада у Одесі демонструє м’яку осінь із помірними температурами та невеликими дощами. Денні значення коливатимуться від +12 до +15 °C, нічні — від +7 до +12 °C. Вітер залишається слабким або помірним, а невеликі опади не створять серйозних ускладнень для пересування містом або поїздок за межі регіону.

Мешканцям Одеси рекомендується одягатися по погоді та слідкувати за щоденними змінами температури й можливими короткочасними дощами.

