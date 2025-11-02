Прогноз погоды на неделю с 3 по 9 ноября в Киеве демонстрирует мягкую осень с умеренными температурами и небольшими дождями.

Прогноз погоды на неделю с 3 по 9 ноября в Одессе предполагает преимущественно теплые осенние дни с небольшими осадками и разным направлением ветра, сообщает Politeka.

Такую информацию украинцам, живущим в Одессе, предоставляет сайт Метеофор .

В понедельник, 3 числа, днем ​​воздух прогреется до +15 °C, а ночью снизится до +7 °C. Юго-восточный ветер дует со скоростью 9 м/с, осадков не ожидается.

Вторник, 4 ноября, характеризуется дневным максимумом +14 °C и ночным +12 °C. Воздух переместится с южного направления, порывы 10 м/с, осадки отсутствуют. Среда, 5 числа, принесет +12 °C днем ​​и +10 °C ночью, северный ветер дует со скоростью 11 м/с, выпало 3,8 мм дождя.

В четверг, 6 ноября, температура днем ​​достигнет +13°C, ночью +8°C. До 8 м/с, осадки 1,4 мм. Пятница, 7 числа, покажет +12°C днем ​​и +8°C ночью, ветер северо-западный, 5 м/с, дожди 0,8 мм.

Суббота, 8 ноября, отметится +12 °C днем ​​и +8 °C ночью, северный ветер 4 м/с, осадков ожидается 1,9 мм. Наконец, воскресенье, 9 числа, покажет +12 °C днем ​​и +9 °C ночью, направление северо-западное, скорость 3 м/с, осадки не прогнозируются.

Следовательно, прогноз погоды на неделю с 3 по 9 ноября в Одессе демонстрирует мягкую осень с умеренными температурами и небольшими дождями. Дневные значения будут колебаться от +12 до +15 °C, ночные — от +7 до +12 °C. Ветер остается слабым или умеренным, а небольшие осадки не создадут серьезных осложнений для передвижения по городу или поездкам за пределы региона.

Жителям Одессы рекомендуется одеваться по погоде и следить за ежедневными изменениями температуры и возможными кратковременными дождями.

