Робота для пенсіонерів у Кривому Розі охоплює різні напрямки.

Актуальні вакансії опубліковані на портал іwork.ua, де можна ознайомитися з пропозиціями роботодавців та умовами праці.

Серед варіантів доступна посада охоронника в компанії Стаф, РОА, ТОВ, яка спеціалізується на безпеці та налічує понад 250 працівників. Працівникам пропонується вахтовий графік 20/10 із безкоштовним проживанням у гуртожитку та харчуванням. Заробітна плата становить 10 000–15 000 гривень, а перевага надається ветеранам.

Кандидати повинні мати досвід роботи у сфері охорони та відсутність судимостей. Для оформлення потрібно надати паспорт, ідентифікаційний код, документ про освіту, військовий квиток, трудову книжку, шість фото 2×3, довідку про несудимість, а також сертифікати від психіатра, нарколога й медогляд.

Також магазин Лайм на вулиці Січеславській, 39Б, шукає продавця у відділі бакалії. Робота організована за графіком тиждень через тиждень із зарплатою 11 000–13 000 гривень. Основні обов’язки включають продаж товарів, прийом замовлень від постачальників і контроль залишків. Робота передбачає помірне навантаження, дружній колектив та своєчасну виплату заробітку.

Мережа магазинів Кишеня запрошує касирів із оплатою 16 000–20 000 гривень залежно від стажу та кількості змін. Вимоги — чесність, відповідальність, привітність та знання касової дисципліни. Роботодавець пропонує офіційне оформлення, соціальні гарантії, премії, корпоративні знижки та комфортні умови, передбачено стажування перед початком роботи.

Отже, робота для пенсіонерів у Кривому Розі охоплює різні напрямки — від охоронної діяльності до торгівлі. Компанії забезпечують легальні умови, стабільну оплату та повагу до досвіду старшого покоління, дозволяючи залишатися активними та фінансово незалежними.

