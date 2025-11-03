Работа для пенсионеров в Кривом Роге предлагает разные возможности трудоустройства в нескольких областях, передает Politeka.

Актуальные вакансии опубликованы на портале и work.ua , где можно ознакомиться с предложениями работодателей и условиями труда.

Среди вариантов доступна должность охранника компании Стаф, РОА, ООО, которая специализируется на безопасности и насчитывает более 250 работников. Работникам предлагается вахтенный график 20/10 с бесплатным проживанием в общежитии и питанием. Заработная плата составляет 10 000–15 000 гривен, а предпочтение отдается ветеранам.

Кандидаты должны иметь опыт работы в сфере охраны и отсутствия судимостей. Для оформления нужно предоставить паспорт, идентификационный код, документ об образовании, военный билет, трудовую книжку, шесть фото 2х3, справку о несудимости, а также сертификаты от психиатра, нарколога и медосмотр.

Также магазин Лайм на улице Сичеславской, 39Б ищет продавца в отделе бакалеи. Работа организована по графику неделю через неделю с зарплатой 11000-13000 гривен. Основные обязанности включают в себя продажу товаров, прием заказов от поставщиков и контроль остатков. Работа предусматривает умеренную нагрузку, дружеский коллектив и своевременную выплату заработка.

Сеть магазинов Карман приглашает кассиров с оплатой 16 000–20 000 гривен в зависимости от стажа и количества смен. Требования – честность, ответственность, радушие и знание кассовой дисциплины. Работодатель предлагает официальное оформление, социальные гарантии, премии, корпоративные скидки и комфортные условия, предусмотрена стажировка перед началом работы.

Следовательно, работа для пенсионеров в Кривом Роге охватывает разные направления — от охранной деятельности до торговли. Компании обеспечивают легальные условия, стабильную оплату и уважение опыта старшего поколения, позволяя оставаться активными и финансово независимыми.

