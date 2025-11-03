Розмови про підвищення тарифів на опалення в Полтавській області змушують місцевих мешканців турбуватися про власні витрати.

У Полтавській області оголосили про підвищення тарифів на опалення, яке відображає зростання витрат на енергоресурси та необхідність покриття економічно обґрунтованих витрат підприємств, повідомляє Politeka.

За інформацією з офіційного сайту ОКВПТГ «Лубнитеплоенерго», підвищення тарифів на опалення в Полтавській області набрало чинності з 1 жовтня 2025 року.

Зміни торкнулися вартості теплової енергії, її виробництва, транспортування та постачання для різних категорій споживачів. Нові розцінки запровадили відповідно до законодавства, яке передбачає економічно обґрунтовану ціну для підприємств теплопостачання.

Попередні ціни були встановлені обласною радою ще у серпні 2024 року і враховували як подачу гарячої води, так і витрати на ремонт та обслуговування теплопунктів.

Раніше рівень відшкодування витрат складав лише близько 76%, що робило перегляд розцінок неминучим. Підприємство провело детальні розрахунки планових витрат і виявило суттєве зростання цін на паливно-енергетичні ресурси.

Природний газ для населення наразі коштує близько 6183 грн за тисячу кубометрів, а для бюджетних установ та інших категорій - ця ж цифра перевищує 13 тисяч гривень. До цього додаються витрати на транспортування та розподіл газу, що додатково підвищує собівартість тепла.

Зростання витрат на водопостачання та водовідведення у Лубнах і Пирятині додатково впливає на формування кінцевої ціни.

Отже, підвищення тарифів на опалення в Полтавській області змусить місцевих мешканців та бюджетні установи переглянути свої бюджети на оплату ЖКП.

