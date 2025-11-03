Разговоры о повышении тарифов на отопление в Полтавской области заставляют местных жителей заботиться о собственных расходах.

В Полтавской области объявили о повышении тарифов на отопление , отражающее рост расходов на энергоресурсы и необходимость покрытия экономически обоснованных расходов предприятий, сообщает Politeka.

По информации с официального сайта ОКППГ «Лубнитеплоэнерго», повышение тарифов на отопление в Полтавской области вступило в силу с 1 октября 2025 года.

Изменения коснулись стоимости тепловой энергии, ее производства, транспортировки и поставок для разных категорий потребителей. Новые расценки ввели в соответствии с законодательством, предусматривающим экономически обоснованную цену для предприятий теплоснабжения.

Предыдущие цены были установлены областным советом еще в августе 2024 г. и учитывали как подачу горячей воды, так и затраты на ремонт и обслуживание теплопунктов.

Ранее уровень возмещения расходов составлял всего около 76%, что делало пересмотр расценок неизбежным. Предприятие провело детальные расчеты плановых расходов и выявило существенный рост цен на топливно-энергетические ресурсы.

Природный газ для населения стоит около 6183 грн за тысячу кубометров, а для бюджетных учреждений и других категорий - эта же цифра превышает 13 тысяч гривен. К этому добавляются затраты на транспортировку и распределение газа, что дополнительно повышает себестоимость тепла.

Рост расходов по водоснабжению и водоотводу в Лубнах и Пирятине дополнительно влияет на формирование конечной цены.

Следовательно, повышение тарифов на отопление в Полтавской области заставит местных жителей и бюджетные учреждения пересмотреть бюджеты на оплату ЖКУ.

