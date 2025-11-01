Жителі Дніпра, які отримують державну підтримку у вигляді субсидії для ВПО, повинні звернути увагу на правила оформлення з 1 листопада.

Субсидії для ВПО у Дніпрі з 1 листопада перепризначаються автоматично, але не у всіх випадках, повідомляє Politeka.

Для багатьох родин процес відбувається без додаткових дій, але окремим категоріям слід вчасно подавати заяви та декларації до Пенсійного фонду України.

Субсидії для ВПО у Дніпрі для більшості одержувачів були перераховані автоматично ще на початку травня 2025 року. Якщо дані про склад сім’ї та майновий стан не змінились, додаткових кроків з 1 листопада робити не потрібно.

Однак, особисто подавати документи необхідно тим, у кого фактична кількість мешканців менша за зареєстровану, власникам квартир, де проживають переселенці, орендарям, які сплачують комунальні послуги.

Окрім цього, до списку входять ті, кому сума субсидії встановлена на рівні 0,0 грн. А також нести документи потрібно домогосподарствам, що звертаються за підтримкою на скраплений газ або тверде та рідке пічне паливо.

Заяви можна подати кількома способами: через ЦНАП, поштою, онлайн через вебпортал електронних послуг або мобільний застосунок ПФУ. Також доступна подача через портал Дія або через уповноважених представників місцевої громади.

Важливо робити це протягом 30 днів після змін у складі сім’ї або умов проживання, щоб уникнути затримок у нарахуванні підтримки.

Варто зазаначити, що ВПО можуть звернутися за підтримкою в Дніпрі з 1 листопада за місцем фактичного проживання незалежно від реєстрації. Договір оренди житла для цього не є обов’язковим.

