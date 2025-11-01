Субсидии для ВПЛ в Днепре с 1 ноября переназначаются автоматически, но не во всех случаях, сообщает Politeka.
Для многих семей процесс проходит без дополнительных действий, но отдельным категориям следует своевременно подавать заявления и декларации в Пенсионный фонд Украины.
Субсидии для ВПЛ в Днепре для большинства получателей были перечислены автоматически еще в начале мая 2025 года. Если данные о составе семьи и имущественном положении не изменились, дополнительных шагов с 1 ноября делать не нужно.
Однако лично подавать документы необходимо тем, у кого фактическое количество жителей меньше зарегистрированного, владельцам квартир, где проживают переселенцы, арендаторам, которые платят коммунальные услуги.
Кроме того, в список входят те, кому сумма субсидии установлена на уровне 0,0 грн. А также нести документы нужно домохозяйствам, обращающимся за поддержкой на сжиженный газ или твердое и жидкое печное топливо.
Заявления можно подать несколькими способами: через ЦНАП, по почте, онлайн через веб-портал электронных услуг или мобильное приложение ПФУ. Также доступна подача через портал Действие или через уполномоченных представителей местного сообщества.
Важно делать это в течение 30 дней после изменений в составе семьи или условий проживания во избежание задержек в начислении поддержки.
Следует отметить, что ВПЛ могут обратиться за поддержкой в Днепре с 1 ноября по месту фактического проживания независимо от регистрации. Договор аренды жилья для этого не обязателен.
