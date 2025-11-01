Жители Днепра, получающие государственную поддержку в виде субсидии для ВПЛ, должны обратить внимание на правила оформления с 1 ноября.

Субсидии для ВПЛ в Днепре с 1 ноября переназначаются автоматически, но не во всех случаях, сообщает Politeka.

Для многих семей процесс проходит без дополнительных действий, но отдельным категориям следует своевременно подавать заявления и декларации в Пенсионный фонд Украины.

Субсидии для ВПЛ в Днепре для большинства получателей были перечислены автоматически еще в начале мая 2025 года. Если данные о составе семьи и имущественном положении не изменились, дополнительных шагов с 1 ноября делать не нужно.

Однако лично подавать документы необходимо тем, у кого фактическое количество жителей меньше зарегистрированного, владельцам квартир, где проживают переселенцы, арендаторам, которые платят коммунальные услуги.

Кроме того, в список входят те, кому сумма субсидии установлена ​​на уровне 0,0 грн. А также нести документы нужно домохозяйствам, обращающимся за поддержкой на сжиженный газ или твердое и жидкое печное топливо.

Заявления можно подать несколькими способами: через ЦНАП, по почте, онлайн через веб-портал электронных услуг или мобильное приложение ПФУ. Также доступна подача через портал Действие или через уполномоченных представителей местного сообщества.

Важно делать это в течение 30 дней после изменений в составе семьи или условий проживания во избежание задержек в начислении поддержки.

Следует отметить, что ВПЛ могут обратиться за поддержкой в ​​Днепре с 1 ноября по месту фактического проживания независимо от регистрации. Договор аренды жилья для этого не обязателен.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Начало отопительного сезона 2025 года в Днепропетровской области: когда он будет.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на отопление в Днепре: объявлены актуальные цены.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области: какие условия нужно выполнить для получения новой выплаты.