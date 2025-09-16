Любителі подорожувати та пересуватися по Дніпропетровській області залізницею мають враховувати новий графік руху поїздів.

Новий графік руху поїздів у Дніпропетровській області передбачає низк змін у вересня, повідомляє Politeka.

Приміський електропоїзд та деякі міжміські маршрути отримають додаткові зупинки та зміни у розкладі, що дозволить більш зручно планувати поїздки.

Новий графік руху поїздів у Дніпропетровській області стосується №6109 "Демурине – Чаплине – Дніпро-Головний". Він робитиме додаткову зупинку на 196-му кілометрі.

До станції "Синельникове II" він рухатиметься за чинним розкладом, а далі пасажирів чекатимуть зміни:

219-й км о 06:50-06:51, станція Яворницьке о 06:55-06:56, Ігрень о 07:06-07:08, Нижньодніпровськ-Вузол, парк Г о 07:13-07:15, Нижньодніпровськ-Вузол, парк Л о 07:17-07:18, 196-й км о 07:21-07:22, Нижньодніпровськ о 07:24-07:25 та прибуття до Дніпра о 07:35.

Крім того, новий графік руху поїздів у Дніпропетровській області передбачає технічні зміни на маршруті №823 Харків – Дніпро.

Наприклад, 26 та 28 вересня він прибуде до станції Павлоград I о 12:11-12:13, обминаючи деякі зупинки, а до Дніпра прибуде о 13:34.

27 вересня маршрут трохи відрізнятиметься, з прибуття до Дніпра заплановане на 13:54. Такі зміни пов’язані з оптимізацією курсування та технічними потребами обслуговування колії.

Нагадаємо, що раніше також повідомлялося про відновлення соціального автобусного маршруту, що діє в нашому регіоні. Гуманітарна місія "Проліска" поновила безкоштовні маршрути з Межівської та Слов’янської громад до Петропавлівки.

Транспорт їздитиме щовівторка через села Крутоярівка, Наталівка, Слов’янка, Новогригорівка та Водолазьке до Петропавлівки і назад.

