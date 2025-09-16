Любители путешествовать и передвигаться по Днепропетровской области по железной дороге должны учитывать новый график движения поездов.

Новый график движения поездов в Днепропетровской области предусматривает ряд изменений в сентябре, сообщает Politeka.

Пригородный электропоезд и некоторые междугородные маршруты получат дополнительные остановки и изменения в расписании, что позволит удобнее планировать поездки.

Новый график движения поездов в Днепропетровской области касается №6109 "Демурине – Чаплино – Днепр-Главный". Он будет делать дополнительную остановку на 196 километре.

До станции "Синельниково II" он будет двигаться по действующему расписанию, а дальше пассажиров будут ждать изменения:

219-й км в 06:50-06:51, станция Яворницкое в 06:55-06:56, Игрень в 07:06-07:08, Нижнеднепровск-Узел, парк Г в 07:13-07:15, парк Льво 07:1 196-й км в 07:21-07:22, Нижнеднепровск в 07:24-07:25 и прибытие в Днепр в 07:35.

Кроме того, новый график движения поездов в Днепропетровской области предусматривает технические изменения по маршруту №823 Харьков – Днепр.

Например, 26 и 28 сентября он прибудет на станцию ​​Павлоград I в 12:11-12:13, минуя некоторые остановки, а в Днепр прибудет в 13:34.

27 сентября маршрут будет немного отличаться, по прибытии в Днепр запланирован на 13:54. Такие изменения связаны с оптимизацией курсирования и техническими потребностями обслуживания колеи.

Напомним, что ранее также сообщалось о возобновлении социального автобусного маршрута, действующего в нашем регионе. Гуманитарная миссия "Пролиска" возобновила бесплатные маршруты из Межевской и Славянской общин в Петропавловку.

Транспорт будет ездить каждый вторник через села Крутояровка, Натальевка, Славянка, Новогригоровка и Водолажское в Петропавловку и обратно.

