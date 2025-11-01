Переселенці, які хочуть продовжувати отримувати державну допомогу для ВПО з 1 листопада у Кіровоградській області, повинні пройти важливу процедуру.

Частина внутрішньо переміщених осіб у Кіровоградській області ризикує не отримати виплати для ВПО з 1 листопада 2025 року, повідомляє Politeka.net.

Пенсійний фонд України роз’яснив, хто може втратити виплати та що потрібно зробити, щоб цього уникнути.

Згідно з інформацією ПФУ, переселенці, які хочуть продовжувати отримувати державну допомогу для ВПО з 1 листопада у Кіровоградській області, повинні оновити свої персональні дані та підтвердити право на виплати.

Йдеться про необхідність повідомити про всі зміни, які можуть вплинути на нарахування допомоги, зокрема:

зміну прізвища, імені або по батькові;

зміну місця проживання чи реєстрації;

отримання нового паспорта;

виїзд за кордон.

Крім цього, усі отримувачі виплат для ВПО у Кіровоградській області зобов’язані пройти фізичну ідентифікацію до 1 листопада 2025 року. Ця процедура є обов’язковою для підтвердження особи та подальшого отримання державної фінансової підтримки.

Фізичну ідентифікацію мають пройти такі категорії громадян:

малозабезпечені сім’ї;

українці, які отримують допомогу на дітей під опікою або піклуванням;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також з їх числа, у тому числі з інвалідністю;

батьки-вихователі та прийомні батьки, які отримують грошове забезпечення за соціальні послуги у дитячих будинках сімейного типу або прийомних сім’ях;

діти з тяжкими захворюваннями;

особи, які не мають права на пенсію, а також громадяни з інвалідністю;

отримувачі допомоги на догляд;

особи з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю;

непрацюючі особи, які досягли пенсійного віку, але ще не набули права на пенсію (одержувачі тимчасової державної допомоги).

Способи проходження фізичної ідентифікації:

Особисто — у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України, маючи при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та містить відомості про вік і місце проживання.

Онлайн — через електронний підпис Дія.Підпис у особистому кабінеті на порталі електронних послуг Пенсійного фонду.

Через відеозв’язок — подавши заявку на дистанційне проходження процедури на порталі Пенсійного фонду.

За кордоном — звернувшись до дипломатичної установи України для підтвердження факту перебування особи в живих.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит хліба в Кіровоградській області: з якими ще проблеми зіткнуться українці.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Кіровоградській області: як саме зросли ціни на базові товари.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО у Кропивницькому: що обов'язково потрібно зробити для отримання допомоги.