Часть внутренне перемещенных лиц в Кировоградской области рискует не получить выплаты для ВПЛ с 1 ноября 2025 года, сообщает Politeka.net.
Пенсионный фонд Украины разъяснил, кто может потерять выплаты и что нужно сделать, чтобы этого избежать.
Согласно информации ПФУ, переселенцы, желающие продолжать получать государственную помощь для ВПЛ с 1 ноября в Кировоградской области, должны обновить свои персональные данные и подтвердить право на выплаты.
Речь идет о необходимости сообщить обо всех изменениях, которые могут повлиять на начисление пособия, в частности:
- смену фамилии, имени или отчества;
- смену места жительства или регистрации;
- получение нового паспорта;
- выезд за границу.
Кроме того, все получатели выплат для ВПЛ в Кировоградской области обязаны пройти физическую идентификацию до 1 ноября 2025 года. Эта процедура обязательна для подтверждения личности и дальнейшего получения государственной финансовой поддержки.
Физическую идентификацию должны пройти следующие категории граждан:
- малообеспеченные семьи;
- украинцы, получающие помощь на детей на попечении или попечении;
- дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, а также из их числа, в том числе с инвалидностью;
- родители-воспитатели и приемные родители, получающие денежное довольствие за социальные услуги в детских домах семейного типа или приемных семьях;
- дети с тяжелыми заболеваниями;
- лица, не имеющие права на пенсию, а также граждане с инвалидностью;
- получатели пособия по уходу;
- лица с инвалидностью с детства и с инвалидностью;
- неработающие лица, достигшие пенсионного возраста, но еще не получившие права на пенсию (получатели временной государственной помощи).
Способы прохождения физической идентификации:
- Лично — в любом сервисном центре Пенсионного фонда Украины, имея при себе паспорт или другой документ, удостоверяющий личность и содержащий сведения о возрасте и месте жительства.
- Онлайн - через электронную подпись Дия. Подпись в личном кабинете на портале электронных услуг Пенсионного фонда.
- Через видеосвязь – подав заявку на дистанционное прохождение процедуры на портале Пенсионного фонда.
- За границей — обратившись в дипломатическое учреждение Украины для подтверждения факта нахождения личности в живых.
