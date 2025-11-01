Переселенцы, желающие продолжать получать государственную помощь для ВПЛ с 1 ноября в Кировоградской области, должны пройти важную процедуру.

Часть внутренне перемещенных лиц в Кировоградской области рискует не получить выплаты для ВПЛ с 1 ноября 2025 года, сообщает Politeka.net.

Пенсионный фонд Украины разъяснил, кто может потерять выплаты и что нужно сделать, чтобы этого избежать.

Согласно информации ПФУ, переселенцы, желающие продолжать получать государственную помощь для ВПЛ с 1 ноября в Кировоградской области, должны обновить свои персональные данные и подтвердить право на выплаты.

Речь идет о необходимости сообщить обо всех изменениях, которые могут повлиять на начисление пособия, в частности:

смену фамилии, имени или отчества;

смену места жительства или регистрации;

получение нового паспорта;

выезд за границу.

Кроме того, все получатели выплат для ВПЛ в Кировоградской области обязаны пройти физическую идентификацию до 1 ноября 2025 года. Эта процедура обязательна для подтверждения личности и дальнейшего получения государственной финансовой поддержки.

Физическую идентификацию должны пройти следующие категории граждан:

малообеспеченные семьи;

украинцы, получающие помощь на детей на попечении или попечении;

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, а также из их числа, в том числе с инвалидностью;

родители-воспитатели и приемные родители, получающие денежное довольствие за социальные услуги в детских домах семейного типа или приемных семьях;

дети с тяжелыми заболеваниями;

лица, не имеющие права на пенсию, а также граждане с инвалидностью;

получатели пособия по уходу;

лица с инвалидностью с детства и с инвалидностью;

неработающие лица, достигшие пенсионного возраста, но еще не получившие права на пенсию (получатели временной государственной помощи).

Способы прохождения физической идентификации:

Лично — в любом сервисном центре Пенсионного фонда Украины, имея при себе паспорт или другой документ, удостоверяющий личность и содержащий сведения о возрасте и месте жительства.

Онлайн - через электронную подпись Дия. Подпись в личном кабинете на портале электронных услуг Пенсионного фонда.

Через видеосвязь – подав заявку на дистанционное прохождение процедуры на портале Пенсионного фонда.

За границей — обратившись в дипломатическое учреждение Украины для подтверждения факта нахождения личности в живых.

