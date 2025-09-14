Мешканцям регіону варто підготуватися до тимчасових незручностей через графік відключення газу на тиждень з 15 по 21 вересня у Дніпропетровській області.

Графік відключення газу на тиждень з 15 по 21 вересня у Дніпропетровській області охоплює низку громад та окремі вулиці, повідомляє Politeka.

Як проінформувала місцева філія «Газмережі», графік відключення газу на тиждень з 15 по 21 вересня у Дніпропетровській області передбачає тимчасове припинення розподілу блакитного палива у приватному секторі кількох громад.

У Васильківській територіальній громаді 15.09 з 08:30 до 16:30 буде тимчасово відключено постачання для 79 споживачів. Мешканцям радять перекрити запірні пристрої перед газовими приладами та лічильниками.

Фахівці місцевої філії ТОВ «Газмережі» виконуватимуть всі роботи для безпечного відновлення газопостачання. Окрім цього, у Чумаківській територіальній громаді ремонтні заходи триватимуть з 09:00 до 16:00 15, 16, 17, 18.09, а 19.09 до 15:00.

Графік відключення газу на тиждень з 15 по 21 вересня у Дніпропетровській області охоплює низку вулиць та провулків в самому облцентрі. 15.09 обмеження стосуватимуться вулиць Широка 83, 85, 87, 93, 97, 99, 101, 105, 105а, 109, 111, 113, 113а, 115, 117, 119, пров. Водопровідний 2, 6.

З 15.09 по 3.10 незручності торкнуться таких адрес: Романа Шухевича 9а, 44, Андрія Гулого-Гуленка 4, Орловська 27, Інженера Горяїнова 4, 6, Тиверська 1, 3, Юнацька 1, 2, 4, пр. Сергія Нігояна 61, 67, 74, 77а, 94, Західний Шлях 5, Романа Самокиша 2, 4, 6, 9, пров. Тиверський 2, 6, 10, Бельгійська 1, пл. Металургів 1, 2, 4а, 5.

17.09 незручності будуть терпіти мешканці Степана Руданського 111, 115, 117, 124, 133, 135, 150, 157, 162, 168, Максима Березовського 114, 116, 130, 132, 136, 140.

