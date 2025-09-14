Жителям региона следует подготовиться к временным неудобствам из-за графика отключения газа на неделю с 15 по 21 сентября в Днепропетровской области.

График отключения газа в неделю с 15 по 21 сентября в Днепропетровской области охватывает ряд общин и отдельные улицы, сообщает Politeka.

Как сообщил местный филиал «Газсети», график отключения газа на неделю с 15 по 21 сентября в Днепропетровской области предусматривает временное прекращение распределения голубого топлива в частном секторе нескольких общин.

В Васильковской территориальной общине 15.09 с 08:30 до 16:30 будут временно отключены поставки для 79 потребителей. Жителям советуют перекрыть запорные устройства перед газовыми приборами и счетчиками.

Специалисты местного филиала ООО «Газсети» будут выполнять все работы по безопасному восстановлению газоснабжения. Кроме этого, в Чумаковский территориальной общине ремонтные мероприятия продлятся с 09:00 до 16:00 15, 16, 17, 18.09, а 19.09 до 15:00 .

График отключения газа в неделю с 15 по 21 сентября в Днепропетровской области охватывает ряд улиц и переулков в самом облцентре. 15.09 ограничения будут касаться улиц Широкая 83, 85, 87, 93, 97, 99, 101, 105, 105а, 109, 111, 113, 113а, 115, 117, 119, пер. Водопроводный 2, 6.

С 15.09 по 3.10 неудобства коснутся следующих адресов: Романа Шухевича 9а, 44, Андрея Гулого-Гуленко 4, Орловская 27, Инженера Горяинова 4, 6, Тиверская 1, 3, Юношеская 1, 2, 4, 7, 6, пр. 77а, 94, Западный Путь 5, Романа Самокиша 2, 4, 6, 9, пер. Тиверской 2, 6, 10, Бельгийская 1, пл. Металлургов 1, 2, 4а, 5.

17.09 неудобства будут терпеть жители Степана Руданского 111, 115, 117, 124, 133, 135, 150, 157, 162, 168, Максима Березовского 114, 116, 130, 32.

