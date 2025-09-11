Подорожчання продуктів у Полтавській області безпосередньо впливає на середній чек покупців і сімейні бюджети.

Подорожчання продуктів у Полтавській області відзначилося збільшенням вартості молочних виробів, серед яких сир твердий Комо традиційний 50% та сир кисломолочний Простонаше 9%, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає портал Мінфін.

Сир твердий Комо вагою 1 кг у торгових мережах станом на 10 вересня 2025 року коштував: Auchan – 519,00 грн., Megamarket – 559,00, Novus – 619,00. Середня вартість цього продукту за останній місяць склала 565,67, що на 118,83. більше порівняно з серпнем, коли середнє значення становило 510,77. Щоденний моніторинг показує, що у серпні цінник на сир поступово зростав з 446,83 грн. на початку місяця до 565,67. у кінці місяця.

Що стосується сиру кисломолочного Простонаше 9% вагою 300 г, його ціни коливалися наступним чином: Megamarket – 95,70 грн., Metro – 87,90., Novus – 93,99. Середньомісячна вартість у серпні становила 92,33 гривень, тоді як станом на 10 вересня середня ціна піднялася до 92,53, фіксуючи зростання на 0,33 гривень. Дані щоденного моніторингу свідчать про відносну стабільність вартості кисломолочного сиру протягом усього серпня.

Підвищення розцінок у супермаркетах пояснюється різницею в ціновій політиці та коливанням ринку. Auchan пропонує нижчі значення вартості, тоді як Novus і Megamarket залишаються у верхньому ціновому сегменті.

Подорожчання продуктів у Полтавській області безпосередньо впливає на середній чек покупців і сімейні бюджети, адже молочні вироби традиційно входять у щоденний раціон.

Тому мешканцям Полтавської області варто планувати покупки із урахуванням нових цінових показників.

Останні новини України:

Робота для пенсіонерів в Полтаві: кого кличуть на зарплату від 28 тисяч гривень

У Полтаві перекриють рух транспорту: у місті діятимуть обмеження, названо дату

Новий графік поїздів у Полтавській області: пасажирам зробили важливе попередження