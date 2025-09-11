Подорожание продуктов в Полтавской области отметилось увеличением стоимости молочных изделий, среди которых сыр твердый Комо традиционный 50% и кисломолочный сыр Простонаше 9%, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет портал Минфин .

Сыр твердый Комо весом 1 кг в торговых сетях на 10 сентября 2025 года стоил: Auchan – 519,00 грн., Megamarket – 559,00, Novus – 619,00. Средняя стоимость этого продукта за последний месяц составила 565,67, что на 118,83. больше по сравнению с августом, когда среднее значение составило 510,77. Ежедневный мониторинг показывает, что в августе ценник на сыр постепенно рос с 446,83 грн. в начале месяца до 565,67. в конце месяца.

Что касается сыра кисломолочного Простонаше 9% весом 300 г, его цены колебались следующим образом: Megamarket – 95,70 грн., Metro – 87,90., Novus – 93,99. Среднемесячная стоимость в августе составила 92,33 гривен, в то время как по состоянию на 10 сентября средняя цена поднялась до 92,53, фиксируя рост на 0,33 гривен. Данные ежедневного мониторинга свидетельствуют об относительной стабильности стоимости сыра в течение всего августа.

Повышение цен в супермаркетах объясняется разницей в ценовой политике и колебанием рынка. Auchan предлагает более низкие значения стоимости, в то время как Novus и Megamarket остаются в верхнем ценовом сегменте.

Подорожание продуктов в Полтавской области оказывает непосредственное влияние на средний чек покупателей и семейные бюджеты, ведь молочные изделия традиционно входят в ежедневный рацион.

Поэтому жителям Полтавской области следует планировать покупки с учетом новых ценовых показателей.

Последние новости Украины:

Работа для пенсионеров в Полтаве: кого зовут на зарплату от 28 тысяч гривен

В Полтаве перекроют движение транспорта: в городе будут действовать ограничения, названа дата

Новый график поездов в Полтавской области: пассажирам сделали важное предупреждение