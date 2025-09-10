Жителям рекомендують заздалегідь підготуватися до графіка відключення світла з 11 по 15 вересня в Полтавській області.

Введено графік відключення світла з 11 по 15 вересня в Полтавській області через заплановані масштабні ремонтні роботи, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у декількох громадах регіону.

У зв’язку із проведенням робіт у мережах АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» можливі тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Тому було складено графік відключення світла з 11 по 15 вересня в Полтавській області. Обмеження введуть 11 вересня 2025 року. Час: з 08:00 до 16:30.

Перерви в електропостачанні цього дня будуть в населеному пункті Гільці за адресами: Молодіжна (б. 4), Садова (б. 2, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 29а, 33, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51, 53), Тарасенська (б. 42) та пров.Тарасенський (б. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 14).

Через виконання робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР не буде електроенергії у селі Короваї на вулицях:

пров.Василя Коліщака (б. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18),

Калинова (б. 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16-9, 18, 29, 30),

Косинська (б. 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28),

Лесі Українки (б. 2, 3, 5, 6, 8, 9),

Перемоги (б. 1, 1а, 1б, 1в, 2, 2а, 2в, 2Ж, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 35а, 37а),

Садова (б. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35),

Шевченка (б. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27/А, 28, 29, 30, 31, 32).

Перерви в електропостачанні стануться також з 8 до 16:30 у селі Мелехи на Охріменка (б. 2, 3, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 30, 31, 33, 37, 41, 43, 45, 47, 53, 55, 59, 63, 65) та пров.Хуторок (б. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12).

15 числа, з 7:30 до 17:30 години без світла залишаться у місті Горішні Плавні на вул. Миру, 31 5 під’їзд; просп. Героїв Дніпра, 61, 57. Причина обмежень - виконання робіт з технічного обслуговування електромереж (крім робіт, пов’язаних з розчищенням трас ПЛ).

Жителям рекомендують заздалегідь підготуватися до графіка відключення світла з 11 по 15 вересня в Полтавській області.

