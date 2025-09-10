Жителям рекомендуют заранее подготовиться к графику отключения света с 11 по 15 сентября в Полтавской области.

Введен график отключения света с 11 по 15 сентября в Полтавской области из-за запланированных масштабных ремонтных работ, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в нескольких общинах региона.

В связи с проведением работ в сетях АО «ПОЛТАВАОБЛЭНЕРГО» возможны временные перерывы в электроснабжении потребителей. Поэтому был составлен график отключения света с 11 по 15 сентября в Полтавской области. Ограничения будут введены 11 сентября 2025 года. Время: с 08:00 до 16:30.

Перерывы в электроснабжении этого дня будут в населенном пункте Гильцы по адресам: Молодежная (б. 4), Садовая (б. 2, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 29а, 43 47, 49, 51, 53), Тарасенская (б. 42) и пер.Тарасенский (б. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 14).

Из-за выполнения работ по капитальному ремонту, предусмотренных годовой программой ремонтов ОСР, не будет электроэнергии в селе Короваи на улицах:

пер.Василия Колищака (б. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18),

Калиновая (б. 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16-9, 18, 29, 30),

Косинская (б. 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28)

Леси Украинки (б. 2, 3, 5, 6, 8, 9),

Победы (б. 1, 1а, 1б, 1в, 2, 2а, 2в, 2Ж, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 35а, 37а),

Садовая (б. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34

Шевченко (б. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27/А, 28)

Перерывы в электроснабжении будут также с 8 до 16:30 в селе Мелехи на Охрименко (б. 2, 3, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 30, 31, 3 47, 53, 55, 59, 63, 65 и пер.Хуторок (б. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12).

15 числа, с 7:30 до 17:30 без света останутся в городе Горишние Плавни на ул. Мира, 31 5 подъезд; просп. Героев Днепра, 61, 57. Причина ограничений – выполнение работ по техническому обслуживанию электросетей (кроме работ, связанных с расчисткой трасс ВЛ).

