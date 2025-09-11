Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області стає для багатьох вразливих людей справжнім порятунком.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області передбачає проєкт, що покликаний підтримати вразливі категорії населення під час опалювального сезону, повідомляє Politeka.

Карітас за партнерства з CRS Catholic Relief Services відкрили реєстрацію для охочих отримати фінансову підтримку на оплату комунальних послуг у холодний період 2025 та 2026 років.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області передбачає надання грошової підтримки домогосподарствам, які мешкають у сільській місцевості Зінківської та Полтавської громад.

Реєстрація організована так, щоб люди могли подати документи під час виїздів мобільної групи. Важливо слідкувати за графіком цих виїздів, аби не пропустити своєї черги.

Критерії відбору на гуманітарну допомогу для пенсіонерів в області чітко окреслені. Учасниками можуть бути внутрішньо переміщені особи, які відповідають хоча б одному пункту з переліку вразливих категорій.

Серед них люди з інвалідністю першої чи другої групи, а також ті, хто має інвалідність з дитинства. Під програму підпадають особи віком від 60 років, самотні матері чи батьки з неповнолітніми дітьми, опікуни, а також вагітні жінки і матері з дітьми до 3 років.

Додатково право на реєстрацію мають прийомні батьки неповнолітніх, люди з тяжкими хворобами, що потребують дорогого лікування, та багатодітні родини з трьома і більше дітьми.

Щоб подати заявку, необхідно підготувати низку документів. Обов’язково потрібні паспорт та ідентифікаційний код у оригіналах.

Також потрібна довідка внутрішньо переміщеної особи, рахунок ІBAN і документи, які підтверджують відповідність критеріям вразливості. Не обійтися й без довідки про доходи.

Її можна отримати через застосунок Дія, офіційний сайт Пенсійного фонду, у податковій службі або ж надати відповідні довідки ОК-5 та ОК-7.

